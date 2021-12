Mödling für 100 Jahren

Christian Matzner vom Museum Mödling erzählt: „Ferdinand Buchberger als erster Bürgermeister Mödlings war ein Sozialdemokrat. Als solcher ließ er viele Einrichtungen für die Arbeiterklasse errichten.“ So wurde 1927 die Wasserversorgung durch das Städtische Wasserwerk in der Quellenstraße verbessert, die bestehende Wasserversorgung und 1928 das heutige Stadtbad gebaut. Etwas davor wurde 1919 die Mödlinger Singakademie durch Rudolf Knarr gegründet. Ebenso wurde die Feuerwehrremise hinter der Spitalskirche gebaut. In der Musik entwickelte Arnold Schönberg, der 1918-1925 in Mödling lebte die 12 Ton-Musik. „

Auchlebte in dieser Zeit der Lyriker und Dramatiker Anton Wildgans in Mödling, weshalb viele Schauspieler zumindest nach Mödling auf Besuch kamen.“