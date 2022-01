Teatro zum Mitmachen

BEZIRK MÖDLING. Teatro, mit seinem künstlerischen Leiter Norberto Bertassi, sorgt nicht nur für die traditionellen Mödlinger Musical-Highlights im Sommer und zur Weihnachtszeit, sondern hat es sich auch zur Aufgabe gemacht, Kinder und Jugendliche musikalisch zu fördern und das Musical-Feuer in ihnen zu entfachen, sei es im Jahreskurs der teatro Academy oder mit den Musical-Workshops (ab 3 Jahren).

Erwachsene an der Reihe



Immer wieder musste Bertassi dabei von erwachsenen Familienmitgliedern hören, wie schade es ist, dass es für sie selber keine Workshops oder dergleichen gibt. Und jetzt, wo viele Menschen seit Monaten allein im Homeoffice sitzen, weniger Freizeitaktivitäten ausgeübt werden konnten und viele Menschen eine Einsamkeit beschlichen hat, hat man beschlossen auch den "Kids" von 19-99 eine Spielwiese zu bieten. Und so konnte Bertassi im Jänner erstmals im Tanzstudio "Indeed Unique" (ehemaliges Physikal. Institut) in Mödling zahlreiche erwachsene "Gesangswütige" und solche, die es noch werden wollen, zu den Proben von MC teatro - dem Musical-Chor für Erwachsene begrüßen.

Sind Sie in Ihrer Freizeit künstlerisch aktiv?

Freude im Mittelpunkt



Unter der einfühlsamen und professionellen Leitung von Michael Schnack (der u.a. schon an der Volksoper oder dem Raimund Theater Erfahrungen sammeln konnte) ging es zur Sache, wobei niemand "Angst" haben musste, dass musikalische Höchstleistungen verlangt wurden, steht doch die Freude am Singen im Mittelpunkt. "Ich singe schon immer gern und wollte endlich mal wieder was nur für mich tun. Da meine Tochter letzten Sommer bei der Produktion in Mödling dabei war, wusste ich, welch tolles Team hinter teatro steckt. Meine Erwartung wurde heute bestätigt, durch die Vielfältigkeit und gemeinsame Freude am Erarbeiten der Lieder", erzählt Teilnehmerin Ulrike Kodym.

Jeder ist willkommen



Am 22. Jänner findet die nächste Probe statt, dabei gibt es auch die letzte Gelegenheit, sich noch für die Frühjahrstermine anzumelden (es gilt 2G Plus, also bitte PCR-getestet kommen), die Samstag-Nachmittage finden dann bis einschließlich 21. Mai statt, danach soll es eine kleine interne Präsentation für Familie und Freunde geben. Willkommen ist dabei jeder, egal ob mit Vorerfahrung oder als komplettes "Gesangs-Nackabatzi". "Innerlich sind wir auch als taffe Erwachsene noch immer verspielte Kinder und wir brauchen den künstlerischen Ausdruck für unsere Seelen, jetzt mehr denn je", ist Norberto Bertassi überzeugt. Seine langfristige Vision hinter MC teatro ist aber durchaus, dass der Chor bei Interesse später einmal auch in eine Sommerproduktion eingebunden oder ein etwas größerer Auftritt des Chors geplant werden könnte. Anmeldung & Infos: claudia.nedbal@teatro.at und www.teatro.at