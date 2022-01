BEZIRK MÖDLING. In der letzten Gemeinderatssitzung in Guntramsdorf wurde mit den Stimmen von SPÖ und ÖVP das neue Budget beschlossen. Der operative Gesamthaushalt der Marktgemeinde weist ein Budget von rund 29 Mio. Euro auf. Nach 5 Jahren des Schuldenabbaues und der Konsolidierung soll nun massiv in die Infrastruktur investiert werden.

6,6 Millionen Euro für Investitionen



Zu den wichtigsten Projekten zählen der Zu- & Umbau des Feuerwehrhauses, Spielplätze, eine Freizeitanlage für die Jugend, Projektierungen für die Erweiterung Kindergärten und Krabbelstube, Straßen- und Radwegebau, Grünraumoffensive bzw. Bepflanzungsmaßnahmen, Notstromaggregate (Black-Out) und Kanalbau. Zusätzlich werden im Jahr 2022 auch über 1,4 Mio. Euro an Schulden getilgt, sodass der effektive Schuldenzuwachs nur Euro 2,8 Mio beträgt und der Gesamtschuldenstand somit jenem in den Jahren vor der Krise entspricht. "Ich freue mich, dass wir gemeinsam mit der ÖVP ein Budget beschlossen haben, das gerade jetzt nach der Krise ein klares Bekenntnis für Investitionen in unsere kommunale Infrastruktur aufweist", meint Bürgermeister Robert Weber.

Jugend und Infrastruktur

Rund 4,4 Mio. Euro des Budgets fließen in die Bildungseinrichtungen, rund 1 Mio ist für Radwege, Teiche, Begrünung, Rathausplatzgestaltung und Spielplätze reserviert. 190 000 Euro gibt es für die Guntramsdorfer Vereine, 130 000 Euro an Zuschuss für die Musikschule.

Zu- und Ausbau des Feuerwehrhauses mit rund 2,5 Mio Euro, in Blackout-Maßnahmen wie Notstromversorgung und Bevorratung werden heuer über 100.000 Euro zusätzlich investiert.

Verdoppelt wurde der Sozialfonds für rasche Soforthilfe in Notfällen "Gerade die steigenden Energiepreise sind für viele durch die Krise in Not geratene BürgrInnen nicht mehr zu bewältigen. Hier unterstützt das Sozialreferat rasch und unbürokratisch!“, so Sozialreferentin Doris Botjan.

Zukunft Verkehr & Mobilität



Rund 1,2 Millionen Euro stehen heuer allein für bessere Verkehrswege auch im Sinn von mehr Umweltbewusstsein bereit: Schwerpunkte sind dabei weitere Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung in den Wohngebieten, die Reduktion des Schwerverkehrs sowie der Radweg-Ausbau, ergänzt durch zukunftsweisende Bebauungsvorschriften zur Beschränkung der Bodenversiegelung. GR David Loretto: „Als Ort im Industrieviertel ist es eine besondere Herausforderung die Attraktivität des Standortes für tausende wichtige Arbeitsplätze zu erhalten, zugleich aber Wohnraum und Erholungsgebiete zum Wohlfühlen für alle Guntramsdorferinnen und Guntramsdorfer zu garantieren.“ 60.000 Euro nimmt die Gemeinde für das „Regionale Anrufsammeltaxi (AST)“ in die Hand, eine flexible und kostengünstige „Taxi-Lösung“ für schnelle Wege im Bezirk.