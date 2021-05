Nein zum Kraftwerk an der Grenze Vösendorf / Biedermannsdorf

Eine Volksbefragung ist gelebte Demokratie...und Demokratie ist Mitbestimmung! Wir erwarten uns, dass der Wille der Bürger vom Land NÖ (als Mehrheitseigentümer der EVN) respektiert wird! Wir erwarten uns, dass auch Konzerne alle Klimaschutzziele beachten und nicht nur ein Klimaschutzziel (erneuerbare Energie) herauspicken und das Klimaschutzziel (keine weitere Bodenversiegelung) vergessen! ( Text A.W. )

Darum gebt Eure Stimme bei der Volksbefragung am 30.05.2021 für die Natur, die Tiere und dieses Naherholungsgebiet ab.

In den letzten Jahren haben sich Haubentaucher, Teichhühner, Blesshühner, Grau- und Silberreiher auf unseren Ziegelteichen vermehrt wieder angesiedelt. Auch Rehe, Hasen, Feldhamster, Fasan und Rebhuhn sind immer öfter in größerer Zahl zu sehen.

Dieser Lebensraum soll jetzt wieder zerstört werden mit einem Biomasse Heizkraftwerk an diesem Standort.

Aus diesem Grund trafen sich am Freitag 28.05.2021 Bürgerinnen und Bürger aus beiden Gemeinden zu einer Kundgebung gegen das Kraftwerk.( Text A.F. )