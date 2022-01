BEZIRK MÖDLING. Am Wochenende fanden in sechs Bundesländern die jeweiligen Squash Landesmeisterschaften statt. Das größte Starterfeld dieser Bundesländerbewerbe für Jugend, Allgemeine Klasse und Senioren konnten die NÖ Squash Landesmeisterschaften verzeichnen! Wie schon im Vorjahr organisierte NÖSRV Präsident Heribert Monschein in der Freizeitanlage Erika in Aspang einen ausgezeichneten Turnierablauf über zwei Tage.

Florian Mader, der wegen seiner Vereinsdoppelmitgliedschaft entweder in Tirol oder in Niederösterreich antreten darf, holte sich bereits zum 2. Mal den blaugelben Titel. Im Finale traf er auf den „Ur-Neudorfer“ Patrick Strobl aus Biedermannsdorf, also einen waschechten Blaugelben. War es im Vorjahr noch Bronze, so holte er sich heuer Silber! Bronze ging 2022 durch Stefan Brauneis nach Hollabrunn! Beste Dame, wie könnte es anders sein, Staatsmeisterin Jacky Peychär mit Rang 5 und den B-Bewerb sicherte sich „Stony“ Michi Stein!