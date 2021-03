Mehmed Alajbeg wird Stadtbadleiter und legt Mandat nieder

Vizebürgermeisterin Silvia Drechsler: „Mödling ist eine Stadt der Chancen“

MÖDLING. In der letzten Gemeinderatssitzung wurde die Bestellung des neuen Stadtbadleiter nach einem intensiven und objektiven Auswahlverfahren beschlossen. Eingebunden in die Auswahl waren alle politischen Parteien, moderiert und durchgeführt wurde der Prozess von einer unabhängigen Personalberaterin. Gesucht wurde ein Event- und Marketingmanager mit technischer und betriebswirtschaftlicher Kompetenz sowie Berufserfahrung. Das Rennen machte Mehmed Alajbeg, der im Zuge seiner Bestellung sein Gemeinderatsmandat zurücklegen wird.

„Ich sehe es mit einem lachenden und einem weinenden Auge“, so Vizebürgermeisterin Silvia Drechsler zur Bestellung des SPÖ Gemeinderats. „Die Stadt gewinnt mit Alajbeg eine äußerst kompetente Führungskraft, wir verlieren eine sozialdemokratische Zukunftshoffnung im Gemeinderat“, meint die SPÖ Vorsitzende.

Die Lebensgeschichte von Mehmed Alajbeg ist eine besondere. Er kam mit seiner Familie als bosnisches Flüchtlingskind nach Mödling, absolvierte die Pflichtschule, lernte Installateur bei dem Mödlinger Familienunternehmen Georg Karpfen Installationen, studierte im 2. Bildungsweg, machte seinen Masterabschluss und arbeitete als Event- und Marketingmanager in leitender Funktion beim Vienna City Marathon. „Mödling ist eine Stadt der Chancen. Die Lebensgeschichte von Mehmed Alajbeg und seine Bestellung in Führungsposition eines städtischen Betriebs kann uns als Stadt stolz machen“, so Mödlings Vizebürgermeisterin.

„Auf den neuen Stadtbadleiter wartet eine große Aufgabe. Immerhin gilt es den finanziellen Abgang einzubremsen, notwendige Sanierungen durchzuführen und das Freizeitzentrum insgesamt neu auszurichten. Ich bin überzeugt, dass wir diese Herausforderungen mit Mehmed Alajbeg schaffen werden“, meint der zuständige Stadtrat Fritz Panny abschließend.