"Digi-Bus" zeigt die Zukunft der Digitalisierung﻿

Mödling : Europaplatz |

Im neuen NÖ Digi-Bus kann man am 24. Jänner 2018 von 10.00 – 19.00 Uhr am Europaplatz bei der Spitalskirche in Mödling hautnah erleben, was die digitale Zukunft alles bringt. Der spielerische Zugang setzt keinerlei Vorkenntnisse zum Thema Digitalisierung voraus und nimmt jegliche Berührungsängste.



Der Digi-Bus vermittelt auch, wie umfassend sich NÖ mit dem Thema Digitalisierung auseinandersetzt und stellt die Eckpfeiler der neuen NÖ-Digitalisierungsstrategie vor. Ihre Ziele sind Sicherung und Ausbau von Arbeitsplätzen, die Stärkung der Regionen und die Verbesserung der Lebensqualität.