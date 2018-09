Großes Fest zum Tag des Kindes

13.09.2018, 20:44 Uhr

Die ehrenamtlichen MitarbeiterInnen haben ein buntes, vielfältiges Programm für Kinder jeden Alters – und deren Eltern – vorbereitet:Der Spielbus kommt mit Spiel- und Kreativstationen.Pauls beliebte Mitmach-Show wird die Stimmung anheizen.Es wird gebastelt, gemalt, geschminkt, auf der Hüpfburg gehüpft.Der Kasperl wartet auf seine Fans, eine Mini-Kindereisenbahn auf kleine Fahrgäste, eine Modelleisenbahn auf große Modellbau-Fans.Gewinnmöglichkeiten für Groß und Klein runden das Programm ab.Hotdogs, Kuchen, Kaffee und andere Leckereien locken auch die Großen.Tag des Kindes Brunn am GebirgeSonntag, 23.September 2018, 14.00 – 18.00 hKinderparadies auf der Lerchenhöhe, Turnerstraße 36, in Brunn am GebirgeBei Regenwetter findet die Veranstaltung im BRUNO, dem Festsaal der Marktgemeinde Brunn am Gebirge, Franz Weiß Platz 7, statt.