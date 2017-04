Lego-Sommercamp auf Englisch | 7+

English World for Kids - Bricks 4 Kidz

Sommercamp für Kinder ab 7 Jahren

In Kooperation mit Bricks4Kidz in Brunn am Gebirge veranstalten wir ein LEGO®-Sommercamp in englischer Sprache. Mit Bricks 4 Kidz LEGO® wird gelernt, gebaut und gespielt. Unsere English Speaker sorgen für eine lockere Atmosphäre in der Umgebungssprache Englisch.

Unser Camp wird in zwei Varianten angeboten:Halbtagescamp (Mo – Fr von 8:30 bis 12:30 Uhr) ohne EssenGanztagescamp (Mo – Do von 8:30 bis 16:30 Uhr und Fr von 8:30 bis 14:00 Uhr) mit EssenAm Vormittag (8:30-12:30) werden LEGO®-Modelle zum jeweiligen Tagesthema gebaut, wobei nur Englisch gesprochen wird. Der Fokus liegt bei “Every Day English”. Wir verfolgen dabei das Ziel, den Kindern in unkonventioneller Atmosphäre Spaß an der englischen Sprache zu vermitteln.Wir lernen: Zu Beginn erfahren die Kinder Wissenswertes zum jeweiligen Modell.Wir bauen: Das Tagesmodell wird in Zweier-Teams laut Anleitung gebaut.Wir spielen: Die Kinder haben Zeit, das Modell zu verändern.Die Kinder, die ganztags angemeldet sind, werden um 12.30 Uhr zum zwei Minuten entfernten Bricks 4 Kidz® Creativity Center (Brunn am Gebirge, Bahnstraße 2/2/EG/3​) begleitet, wo sie gemeinsam zu Mittag essen und den Nachmittag entweder aktiv im Freien verbringen oder bei Schlechtwetter weiter an ihren LEGO®-Projekten arbeiten.Details: derpauker.at