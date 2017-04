Dinner and Crime in Mödling

23.04.2017, 21:34 Uhr

Die Ernährungswissenschafterin Sabina Haidinger vom Verein soVITAL kreierte "kriminelle Gerichte", und die Schreiberlinge - eine Autorengruppe - präsentierten ihre Kurzkrimis rund um die jeweilige Speise und den Wein und begeisterte das Publikum. "Mich sprechen immer interessante Vorstellungen an. So war ich auch beim Stationentheater in Triest", berichtete Magie Ruckelshauser.Die Schreiberlinge sind eine Gruppe von Menschen, die gerne schreiben. Jeder auf seine Art. So entstehen Geschichten, manchmal heiter, bisweilen besinnlich, manchmal nachdenklich, meist der Phantasie entsprungen, oder auch nach einem wahren Erlebnis. Hin und wieder kann es auch philosophisch werden.Zur Zeit haben sie sich auf Krimis verlegt, aber auch hier heiter bis wolkig.Die Schreiberlinge sind:Danica Gamig, Monika Grill, Renate Geier, Hubert Jüttner und Erich Halper-Manz (der als Eric Manz einige Kriminalromane, die in Mödling spielen, verfasst hat).