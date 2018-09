Erster Kontrollpunkt für Smartphones in NÖ

10.09.2018, 21:07 Uhr

Mit Hilfe des QR-Codes auf der Metallplatte des Kontrollpunktes kann man seine Position auf der am Smartphone angezeigten Karte ermitteln und feststellen, wie genau das Smartphone anzeigt.

Dipl. Ing. Gert Steinkellner vom Bundesamt für Vermessungswesen besuchte am 10. September 2018 Gumpoldskirchen und erklärte Bürgermeister Ferdinand Köck und Amtsleiter Harald Nirschl die Funktion des Smartphone-Kontrollpunktes.Besonders freut sich Bürgermeister, dass Gumpoldskirchen die erste Gemeinde in Niederösterreich ist, die einen solchen Kontrollpunkt erhielt, österreichweit gibt es nur in Steyr einen weiteren Kontrollpunkt.