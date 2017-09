Mödlinger Stadtarchiv ist online

29.09.2017, 08:47 Uhr

Auf der Infoseite des Mödlinger Archivs auf der Stadt-Homepage unter www.moedling.at/archiv gibt es einen Link auf die Seite des Stadtarchives bei Finbuch.net. Dort gibt es dann die Möglichkeit, sämtliche Bestände nach Tektonik-Gruppen geordnet einzusehen oder direkt nach Begriffen zu suchen.„Man kann sich jetzt bereits unkompliziert im Vorhinein darüber informieren, welche Informationen im Archiv zu finden sind. Die vertiefte Forschung und Einsicht in alte Akten und Bücher findet dann wieder vor Ort statt“, so der Leiter des Mödlinger Stadt-Archives Dr. Manfred Pongratz.Bei seinem Besuch im Stadtarchiv gratulierte auch Bürgermeister LAbg. Hans Stefan Hintner zum gelungenen Modernisierungsschritt: „Das Archiv ist das historische Gedächtnis unserer Stadt, weshalb es auch besonders wichtig ist, dass es der Bevölkerung möglichst einfach zur Verfügung steht. Die neue Online-Präsenz ist sicher ein wichtiger Schritt in Richtung mehr Benutzerfreundlichkeit und ich danke allen daran Beteiligten sehr herzlich für ihr Engagement“, so der Stadtchef.