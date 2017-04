Petite Fashion Week – Große Mode für die Kleinen.

29.04.2017, 08:11 Uhr

Die kleinen Model-Kids, gestylt von Promi-Figaro Josef Winkler, zeigten am Catwalk, was diesen Sommer in Sachen Mode für die Kleinen angesagt ist. Mit dabei am Catwalk waren unter den 13 kleinen Models unter anderem auch Kiana, die Tochter von Martina Kaiser sowie Felix, der Sohn von Alex List. Aber auch die Laufsteg erfahrene Carmen Kreuzer unterstützte die kleinen Models am Catwalk.Die geladenen Gäste genossen den wundervollen Abend und das modische Flair. Für große Begeisterung sorgte auch die Kinderballett-Performance von Académie de Danse Vienne. Die kleinen Ballettschüler, unter der Leitung des vormaligen Staatsopernballetttänzers Direktor Oleksandr Maslyannikov, haben ihre Fähigkeiten auf der Bühne eindrucksvoll unter Beweis gestellt.Ich muss auch sagen, man kennt ja wie das in den USA veranstaltet wird, das gefällt mir da überhaupt nicht man merkt das mehr die Eltern a dran interessiert sind als die Kid``s , hier war das mehr Familier, hat mir echt super gefallen, könnte man bestimmt öfter mal veranstalten, kommt bestimmt gut an .