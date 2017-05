Die Liab is so guat

Romantisches - Freches - Erotisches

Eros, der ewig junge geflügelte Gott entfacht mit seinen Pfeilen unentwegt die Liebe und übt eine zeitlose Faszination auf die Menschen aus. Nicht nur die Seele, auch die Liebe ist ein weites Land und wir durchwandern es ein Leben lang. Liebe – Sympathie – Anziehung – Erotik: Egal, in welchem Alter man sich befindet, all diese Begriffe können immer wieder aufregende Gefühle entfachen. Für die einen ist die Liebe eine Himmelsmacht – für die anderen ein seltsames Spiel. Es gibt unzählige Spielarten von Liebe. Einige werden in diesem Programm auf heitere und unterhaltsame Art besprochen und besungen. Ein prickelndes Programm für solche, die noch träumen können. Gesang: Linde Felt und Reinhard Kluger, Akkordeon und Gesang: Roland Sulzer, Texte und Moderation: Gerti Meitz. Eintritt: Freie Spende