"AK KIDS" - Berufe zum Angreifen

16.02.2018, 18:20 Uhr

Messe für Kinder

GUMPOLDSKIRCHEN | Einer Einladung der Arbeiterkammer Niederösterreich - Bezirksstelle Mödling - folgend, besuchte Bürgermeister Ferdinand Köck am 16. Februar 2018 die Messe für Kinder "AK-KIDS" im Austria Trend Eventhotel Pyramide und nahm am Presserundgang teil.Eine gewaltige Anzahl von Ausstellern gab den Kindern einen Einblick in die Berufswelt und die Möglichkeit, sich früh zu informieren, um später einmal Spaß im Job zu haben.

In Niederösterreich gibt es fast 200 Lehrberufen. Interessant ist, dass auch das Österreichische Bundesheer Lehrberufe anbietet, eine Tatsache, die sicher nicht jedermann bekannt ist.Kinder ab dem Volksschulalter konnten Berufe ausprobieren und spannende Einblicke in die Welt der Firmen und Schulen erlangen. Sie konnten ihr Geschick für Lehrberufe testen und sich Infos von Berufs- und Höhere Schulen holen, um ihre Berufsentscheidungen zu erleichtern.