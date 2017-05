Bob Dylan tribute night @ Cafe Concerto

BOB DYLAN tribute @ Cafe Concerto – zum 76. Geburtstag des Herrn Zimmerman.Zur Entstehungsgeschichte: es ist ja nicht so vielen bekannt, dass Heinz (Concerto Chef) die ersten Bob Dylan Festivals in Österreich in den späten 80ern und frühen 90er Jahren damals in Michelstetten mitorganisierte und möglich machte, später gab’s auch in den ersten Cafe Concerto Jahren regelmässig Bob Dylan nights, irgendwann ist das wohl auch wg. vieler anderer gleichartiger Veranstaltungen in Wien eingeschlafen.

Nun, vor kurzem schlug Heinz einen Abend zu Bob Dylan’s Ehren zeitnahe zu seinem 76. Geburtstag (24.Mai) vor + voila, here we go.Das Schöne ist, dank Gevatter Zufall sind gerade zu dem Zeitpunkt verschiedenste Singer/Songwriter aus aller Welt in Wien zu Gast (oder leben hier) – und so können wir ein echt besonderes, internationales Programm anbieten, viel Abwechslung ist garantiert, ebenso wie verschiedene Arten an Bob Dylan’s Werk heranzugehen – die Live-Gäste sind (more t.b.c.):MIKE REGAN (Australien) – seit längerem in Wien ansässig und in der Wiener Folk + Songwriter Szene aktiv, schon öfter auch bei div. Dylan nights mit dabei. https://www.facebook.com/mike.regan.1426 LLOYD HALVERSON (West Virginia /USA) – vor Jahren auch mal längere Zeit in Wien, kommt er diesmal auf Besuch + spielt hier natürlich auch möglichst viele Konzerte. Lloyd verfügt über ein sehr grosses Repertoire an Folk- und Countrysongs + natürlich dementsprechend auch viel von Herrn Zimmerman. www.lloydhalverson.comKEVIN DEMPSEY (UK) - grossartiger englischer Gitarrst und Songwriter, vor allem durch seine Mitwirkung bei div. Folkrockbands der 70er und 80er Jahre - Dando Shaft, Whippersnapper - und die Zusammenarbeit mit BritFolk Größen wie Dave Swarbrick oder Danny Thompson. www.kevindempsey.euJOE „CITY“ GARCIA (California / USA) – seit einigen Jahren regelmässiger Wien-Besucher – damals auf Empfehlung von SON OF THE VELVET RAT mastermind GEORG ALTZIEBLER erstmals nach Wien gekommen, sehr feiner Songwriter + Gitarrist, für den Bob Dylan u.a. auch ein ganz besonderer Einfluß war/ist. www.urbandesertcabaret.comMusikbeitrag: freie SpendeDanach : NO DEPRESSION DJ Line – BOB DYLAN Special - mit einer Auswahl aus mehr als 1000 Bob Dylan Coverversionen + Interpretationen, und natürlich auch Bob Dylan im Original (+ vielen raren Aufnahmen) bis 4h früh.