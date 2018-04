Der Monscheinbsar Wiens Kultevent mit live Musik in der Ottakringer Brauerei

29.04.2018, 01:09 Uhr

Der Monscheinbasar in der Ottakringer Brauerei, Wiens Kultevent

Ottakring. Am 28.4 fand in der Wiener Ottakringer Brauerei, wieder der Mondscheinbasar statt. Der Mondscheinbasar ist mittlerweile zu Wiens Kultevent geworden.Zahlreiche Besucher waren gekommen, um am Basar zu stöbern.Von Bekleidung und Schmuck bis hin zu alten Vinyl Platten, war hier alles zu finden was das Sammlerherz begehrt. Auch einige Filmplakate, sowie Blechtaffeln mit alten Werbungen wurden wurden hier verkauft. Kulinarische Köstlichkeiten warteten beim Foodtruck, auf die Gäste.

Live Musik vom feinsten, beim Monscheinbsar

Bereits zum 20. Mal geht der Wiener Nachflohmarkt über die Bühne, mit live Musik vom Feinsten.Die Wiener Band Candor bestehend aus Michael Link, Peter Peller, Andreas Emminger, und Ewald Spanner begeisterten mit Melodic-Folk-Pop und selbstgeschriebenen Songs die Besucher des Basars. Candor freut sich immer über weitere Konzerte und Auftrittsmöglichkeiten!Kontakt unter: michael.link@gmx.atPerfekten modernen Jazz bot gegen Ende des Events die Österreichische Künstlerin mit italienischen Wurzeln Patricia Ferrara, mit ihrer Jazzigen und Souligen Stimme.