GRAZ, ST. GEORGEN AN DER GUSEN. Philipp Kronsteiner gewann beim Austrian Top Meeting am Samstag (18. Juli) die Dreisprung-Wertung klar. Für den Sportler der TGW Zehnkampf Union aus Linz war es der erfolgreiche Einstieg in die Freiluft-Saison. Der St. Georgener schaffte im dritten Versuch mit 15,62 Metern seinen weitesten Satz. Bei der Siegerehrung gratulierte ihm einer der großen Stars im Dreisprung: Der zweifache Olympiasieger und vierfache Weltmeister Christian Taylor (USA) war als Zuseher hier und nahm einige Siegerehrungen vor. Er ist mit der österreichischen Hürdensprinterin Beate Schrott verlobt. Für Kronsteiner geht es nun mit den Landesmeisterschaften in Ried im Innkreis weiter. Bevor Mitte August die Staatsmeisterschaften am Plan stehen.