Am Scheibbser Rathausplatz fand ein Fahrradbasar und ein RADLreparaturtag statt.



SCHEIBBS. Ein besonderes Highlight der Radsaisoneröffnung in Scheibbs waren die Lastenräder von "Heavy Pedals".

"Lastenräder verhelfen der Alltagsmobilität auch am Land zu mehr Ressourcenschonung", erklärt Stadtrat Joseph Hofmarcher.

Richtlinien und Gesetze würden bereits größere Breiten von größer als 2,20 Meter für Radwege vorschreiben, "damit unter anderem E-Bikes und Lastenräder in sehr naher Zukunft zwischen den ländlichen Orten flüssiger pendeln können", so Hofmarcher weiter.

Fritz Pirringer (ÖTK), Christina Fuchs (NÖ.Regional) und Viktoria King (RADland NÖ)

Foto: Joseph Hofmarcher

Aubau der Radwegenetze vorantreiben



Nach solchen Gesichtspunkten richtet sich die aktuell laufende "Radbasisnetz-Planung" des Landes für Scheibbs und andere Gebiete in Niederösterreich, wodurch möglichst schnellere Radverbindungen zwischen den Gemeinden und ein Ausbau der Radwegenetze vorangetrieben werden soll.

Ein Radbasar fand am Scheibbser Rathausplatz statt.

Foto: Joseph Hofmarcher

Lastenräder für "Essen auf Rädern"



In Wien hat die Firma Heavy Pedals — unter Mitarbeit des nunmehrigen Scheibbsers Robert Fischer — in den letzten Jahren die Organisation "Essen auf Rädern" im großen Stil mit Lastenrädern ausgestattet. Ihr Stand in Scheibbs wurde von dessen Gründer und Geschäftsführer Florian Weber sowie Mitarbeiter Andreas Sonnleitner mit Testfahrten und Gesprächen über Alltagsmobilität betreut.

"Wir möchten gerne bald wieder nach Scheibbs kommen", so Florian Weber.



Foto: Joseph Hofmarcher

Viele Besucher trotz Schlechtwetters



Trotz des unsicheren Wetters haben viele Leute den Weg zum Rathausplatz Scheibbs gefunden.

40 Fahrräder wurden angeboten, davon wurden 19 verkauft.

Einige Kinderräder wurden gespendet, von Werner "Wawa" Kladnik auf Stand gebracht, werden sie nächste Woche an die Flüchtlingsunterkunft Lehenhof übermittelt.

Die Jungs von Heavy Pedals Lastenräder: Florian Weber, Andreas Sonnleitner und Robert Fischer

Foto: Joseph Hofmarcher

RADLreparaturtag und viele Infos



RADland Niederösterreich war mit Viktoria King sowie viel Info- und Bewusstseinsbildungsmaterial vor Ort, während Peter Dünwald stand als Radmechaniker für den RADLreparaturtag von NÖ.Regional bereitstand.

Christina Fuchs von NÖ.Regional hat für den aktuell laufenden Stadterneuerungsprozess Informationen von den Besuchern abgefragt. Desweiteren wurde der aktuelle Stand der Radbasisnetz-Planung für Scheibbs wurde präsentiert.

"Das Fahrrad ist halt doch das umweltschonendste Fortbewegungsmittel – nach den Beinen", sagt Wawa Kladnik.

Gemeinsam mit Jürgen Selmann führte er Kleinreparaturen an den zum Verkauf angebotenen Gebrauchträdern durch.



Foto: Joseph Hofmarcher

Ein Fixtermin im Stadtgeschehen



Robert Lehner-Teufel richtet den Fahrradbasar Scheibbs seit über 20 Jahren aus, für die Grünen Scheibbs und die Bürger:innenliste Umwelt und Gemeinwohl in Scheibbs: "Wir sind sehr stolz darauf, dass sich der Fahrrad-Basar zu einer festen Größe der Gelegenheitsmärkte in Scheibbs entwickelt hat."

Weitere Infos auf facebook.com/BUGS.liste