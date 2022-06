In der Stadtbücherei fand im Rahmen des Bezirksfests eine Lesung statt.



SCHEIBBS. "Schriftzug 3250" – eine Vereinigung von Literaten im Raum Wieselburg und Umgebung – lud im Rahmen des Bezirksfestes in Scheibbs zu einer Lesung in der Stadtbücherei.

Rosa Moser und Reinhard Nitsch im ehemaligen Gemeinschatfsgrten in Scheibbs

Lesung in der Bücherei



Dort lasen Eva Schrefl, Rosa Moser, Willi Haslauer, Barbara Rusulovic-Guger, Juliana Guger, Christine Tippelreiter und Ludmilla Guger-Zusser ihre Werke vor, die im ehemaligen Gemeinschaftsgarten in der Scheibbser Feldgasse entstanden waren, der einer Wohnhaus-Baustelle weichen musste.

Barbara Rusulovic-Guger und ihre Schwester Juliana Guger haben Postkarten mit Bildern des ehemaligen Gemeinschaftsgartens und Sprüchen gestaltet.

Stück Wildnis ist verschwunden



"Dadurch ist ein Stück gepflegte Wildnis mitten in der Stadt für immer verloren gegangen", berichtet Barbara Rusulovic-Guger, die gemeinsam mit ihrer Schwester Juliana Guger, Postkarten mit Bildern und Texten vom Garten gestaltet hat, welche bei der Lesung präsentiert wurden.

"Die Postkarten können in der Scheibbser Stadtbücherei erstanden werden", so Barbara Rusulovic-Guger weiter.

Weitere Infos auf youtube.com sowie auf stadtbuecherei-scheibbs.bvoe.at und auf buecherei-wieselburg.noebib.at