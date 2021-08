Spiele aller Art und ein gemütlicher Abend am Lagerfeuer wurden bei "Zelten mit Papa" in Wang geboten.



WANG. Nachdem das "Zelten mit Papa" in Wang im Vorjahr leider ausgefallen ist, war die Freude beim Verein Sirius riesengroß, dass man die Veranstaltung planmäßig durchführen konnte.

Tolle Spiele am Programm



Am Programm standen Siloplanen-Rutschen, Wettbewerbe und Spiele wie Sackhüpfen und ähnliches. Mitmachen konnten alle Papas mit ihren Kindern von drei bis zwölf Jahren.

Gemütlicher Abend und abenteuerliche Nacht



Ein gemütlicher Abend wurde am Lagerfeuer verbracht.

Nach einer abenteuerlichen, gewittrigen Nacht, gab es dann zum Abschluss ein reichhaltiges Frühstück und die Siegerehrung des Spiele-Nachmittags. Insgesamt haben 40 Väter mit 72 Kindern teilgenommen.

Weitere Infos auf verein-sirius.at