BEZIRK. "Gerade die Kinderbetreuung durch die Großeltern ist auf so vielen Ebenen durch keine andere zu ersetzen: sie verbindet Jung und Alt, sie kann ganz flexibel gestaltet werden und alle Beteiligten profitieren von der Lebenswelt bzw. der -erfahrung voneinander", sagt Bettina Furley, Geschäftsführerin des Katholischen Familienverbandes der Diözese St. Pölten.

So verwundere es nicht, dass der Familienverband seit 2002 gerade dieses Erfolgsrezept in der Kinderbetreuung, das für alle eine Win-Win-Situation bedeute, indem sie auch älteren Menschen eine sinnvolle Tätigkeit im Alter bzw. in der Pension ermöglicht, durch die Etablierung eines Omadienstes umgesetzt hat.

Bettina Furley vom Katholischen Familienverband ist für die Kinder da. Momentan sucht man dringend Leihomas im Bezirk Scheibbs.

hochgeladen von Roland Mayr

Immer mehr Menschen brauchen Leihomas



Seitdem war der Omadienst stetig am Wachsen, immer mehr Menschen wünschen sich eine Leihoma zur Kinderbetreuung, um Beruf und Familie in ihrem Alltag bestmöglich vereinen zu können. Denn nicht jeder habe die Oma oder den Opa in der Nähe.

Auch Organisationen wie Frühe Hilfen oder das Entlassungsmanagement der Kliniken nehmen das Angebot des Omadienstes immer wieder in Anspruch.

Bettina Furley vom Katholischen Familienverband ist für die Kinder da. Momentan sucht man dringend Leihomas im Bezirk Scheibbs.

hochgeladen von Roland Mayr

Im Bezirk Scheibbs neu durchstarten



Corona-bedingt war der beliebte Omadienst zuletzt schwierig, daher wolle man jetzt im Bezirk Scheibbs umso mehr durchstarten.

Furley: "Haben wir auch Ihre Neugierde geweckt? Suchen auch Sie eine erfüllende Tätigkeit, die vielfältig und voller bereichernder Momente und flexibel gestaltbar ist? Dann bewerben Sie sich und werden Leihoma beim Familienverband. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!"

Kontakt und weitere Infos



Familienverband der Diözese St. Pölten



Kontakt Omadienst: Alexandra Schadinger, Schreinergasse 1, 3100 St. Pölten

Tel. 02742/354203

Mail: omadienst-noe@familie.at

Weitere Infos auf www.familie.at/noe