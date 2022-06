Wang-Wolfpassing

Am Dienstag den 21. Juni fand in Wolfpassing das Zweitrundenspiel im Nö Cup zwischen ESV Union Ladler Wang 2 gegen ESV Union Wolfpassing statt. Wang mit Erich Haselsteiner, Thomas Feregyhazy, Peter Hager und Fritz Niedl musste lange gegen gut spielende Wolfpassinger kämpfen. Am Ende siegten die Wanger mit 9-5 Spielpunkten und steigen in die dritte Runde auf. 14 Fans aus Wang beobachteten das Derby gegen den Nachbarverein.