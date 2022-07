Wang-St. Aegyd am Neuwalde

Der Samstag 2. Juli 2022 ist wieder ein Historischer Tag für den ESV Union Ladler Wang. Nach einem dramatischen Halbfinale, wo der letzte Versuch gegen Hintenburg für Wang den Sieg und damit verbundenen Aufstieg in die Nationalliga bedeutete, wurde wieder Vereinsgeschichte geschrieben. Damit ist nach der Wintersaison auch im Sommer der ESV Union Ladler Wang mit 2 Mannschaften National vertreten. Wang 1 spielt jeweils in der Staatsliga (höchste Liga) und Wang 2 in der Nationalliga (dritte Leistungsstufe). Zum Spiel: Im Spiel 1 zog Hintenburg nach 3 kehren davon. Wang kämpfte sich zurück und konnten mit dem letzten Topversuch noch ein Unentschieden retten. Spiel 2 wieder selber Verlauf. Diesmal konnte sogar noch der Sieg geholt werden. Damit führte Wang mit 3-1. Spiel 3 musste die Entscheidung bringen. Wang spielte stark auf, vergab aber zu viele Punkteschreiber. So kam es wie es kommen musste die letzte Kehre musste entscheiden. Wang musste vorlegen und hatte eine 9-8 Führung. Die ersten 7 Versuchen waren von beiden Mannschaften Perfekt. Jetzt musste noch Hintenburg einen geraden Stockschuss machen, der zur Freude der vielen mitgereisten Wanger Fans mistglückte. Im Finale gegen die SG Umdasch Winklarn die ebenfalls mit dem Allerletzten Versuch den Halbfinalsieg schafften, war die Luft komplett draußen und mussten sich klar geschlagen geben. Für Wang spielte beim Final Four Thomas Feregyhazy, Fitz Niedl, Bert Haselsteiner, Peter Hager und Stefan Solböck, weiters war auch Erich Haselsteiner in der Gruppenfase im Einsatz. Das Final Four in St. Aegyd war für den Stocksport eine riesige Werbung. Sei es an Spannung der Spiele, sei es an der Stimmung und auch die Organisation vom SSV St. Aegyd war Top umgesetzt. Der ESV Union Ladler Wang bedankt sich nochmals bei den vielen mitgereisten Fans, die für eine tolle Stimmung sorgte. natürlich auch bei den unzähligen Sponsoren, die diesen Spielbetrieb überhaupt ermöglichen. Am Sonntag geht es um 15:00 gleich mit dem NÖ Cupspiel zu Hause um 15:00 gegen die Wildschützen weiter. Am kommenden Wochenende steht der nächste Höhepunkt bevor. Das Staatsliga Final Four in Oberwart, wo auch der ESV Union Ladler Wang vertreten ist.