Wang

Am Samstag den 22. August fand in der Wanger Veranstaltungshalle das ERGO Hobby Duo Turnier des ESV Union Wang gemeinsam mit Patrick Solböck statt. 18 Duomannschaften aus Deutschland, Vorarlberg, Oberösterreich und Niederösterreich in 2 9er Gruppen boten an diesen Samstag Stocksport von aller feinsten. Gespickt mit zahlreiche Welt und Europameister war das Turnier extrem gut besetzt. Sieger wurde der EC Gerabach mit Mayer Günter und Alina im reinen deutschen Finale gegen Thurner Stefan und Engelbrecht Christian aus Oberbergkirchen. Platz 3 ging an die beiden Weltmeister Patrick Solböck und Verena Gotzler.