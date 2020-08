Wang

Am Freitag den 7. August empfing der ESV Union Wang 2 beim NÖ CUP in der 2. Runde den ESV St. Anton. Das Bezirksderby war ein ganz klare Angelegenheit für die Wanger. Andreas Haselgrübler, Thomas Feregyhazy sowie Erich und Bert Haselsteiner feierten einen überlegenen 8 - 0 (101 - 15 Stockpunkte) Sieg. Damit steht die 2er Mannschaft in der 3. Runde des NÖ CUP 2020.