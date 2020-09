Wang

Am Sonntag 6. September spielte der ESV Union Wang 1 zu Hause gegen SG Pottschach Eisbären Neunkirchen 2. Es war der erwartete schwere Gegner in der 3. Runde des NÖ Cup 2020. Trotz auf Grund einiger angeschlagene Spieler konnte sich Wang 1 letztlich durchsetzen und ins Achtelfinale aufsteigen. Für Wang spielten Markus und Wolfgang Karl sowie Jakob, Patrick und Ersatzmann Stefan Solböck. Viele Zuschauer verfolgten den Cupschlager am Sonntag Nachmittag,