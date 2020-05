Fun & More: Trotz Corona-Krise setzt man in Reinsberg auf den Kundenkontakt.



REINSBERG. Eigentlich ist die Firma Fun & More in Reinsberg dafür bekannt, beeindruckende Feuerwerke abzufeuern. Doch diese wurden aufgrund der Corona-Krise bis auf Weiteres abgesagt.

Socken mit positiver Wirkung: Elke Wurzenberger von der Firma "Fun & More" in Reinsberg schwört auf ihre "Neuro Socks".

Elke Wurzenberger von der Firma "Fun & More" in Reinsberg schwört auf ihre "Neuro Socks". Foto: Roland Mayr

"Zaubersocken" in Reinsberg



Wie beim letzten Artikel in den Bezirksblättern erwähnt wurde, werden nun Neuro Socks in Reinsberg zum Verkauf angeboten. Das Feedback der Kunden, das Elke Wurzenberger bei Fun & More erhalten hat, ist überwältigend. "Ein spezielles in die Socken eingewebtes Muster wirkt auf die Reflexzonen und somit positiv auf den gesamten Organismus. Mein Mann Gerhard und ich testen stets die Produkte, die wir verkaufen, an uns selbst, da wir den Kunden nichts andrehen wollen, wovon wir selbst nicht zu 100 Prozent überzeugt sind. Es ist wirklich außergewöhnlich, wie positiv der Körper darauf reagiert – egal ob bei Kreuzschmerzen, Bandscheibenvorfällen, Schwindel und vielen anderen Leiden! Die Aktion der Bezirksblätter hat sich total bewährt und die Neuro Socks gehen weg wie die warmen Semmeln. Die persönliche Beratung vor Ort ist einfach sehr viel wert! Nur so erfährt man beispielsweise, dass man die Socken beim ersten Tragen vier Tage und vier Nächte durchgehend anlassen sollte, damit sich die Heilwirkung voll entfalten kann, oder dass man die Neuro Socks beim Waschen umdrehen muss. Ich will mich bei allen Kunden bedanken, die die kleinen Geschäftsleute in der Region unterstützen", sagt Elke Wurzenberger.

Weitere Infos gibt's auf funandmore.at und aufFacebook.

