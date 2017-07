Jungschar- und Ministrantenlager der Pfarre Reinsberg

15.07.2017, 22:31 Uhr

Vom 10. bis 14. Juli 2017 verbrachten die Reinsberger Jungscharkinder und Ministranten 5 erlebnisreiche Lagertage in Kogelsbach bei St. Georgen am Reith unter dem Motto "Eine Reise um die Welt"

34 Kinder, 13 Betreuer und 2 Küchendamen verbrachten in Kogelsbach bei St. Georgen am Reith, im Gästehaus Pöschko, 5 erlebnis- und actionreiche Tage von Montag, den 10. Juli bis Freitag, den 14. Juli 2017. Es begann jeder Tag mit einem Morgenlob. Nach dem Frühstück hatten die Betreuer immer etwas tolles für die Kinder vorbereitet gehabt. Am Dienstag besuchte uns unserer Pfarrer Pater Thomas Neernakunnel und kochte für uns leckeres indisches Essen. Mittels "Geocaching" wurde die Umgebung bis nach Göstling erkundet. Es wurden auch Workshops, ein Grillabend, eine Sportolympiade, ein bunter Abend und natürlich das Baden bei der Ybbs mit den Kindern durchgeführt. Mit einem Abendlob wurde jeder Abend für die gemeinsamen Erlebnissen gedankt. Auch eine Nachtaktion durfte für alle mutigen nicht fehlen. Ein Höhepunkt für viele Kinder war das mehrfache "stehlen" der Lagerfahne in nicht gut bewachten Momenten. Bei der Abschlussmesse am Freitag, den 14. Juli dankten alle für die gemeinschaftlichen Erlebnisse in diesen Tagen und fuhren mit vielen Eindrücken mit den Eltern nach Hause.