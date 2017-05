Pfarrfirmung Reinsberg

08.05.2017, 00:12 Uhr

Der Altabt des Stiftes Seitenstetten Prälat Mag. Berthold Heigl spendete am Samstag, den 6. Mai 2017 bei der Pfarrfirmung in Reinsberg 13 Firmlingen das Sakrament der Firmung

Bei strahlendem Sonnenschein war am Samstag, den 6. Mai 2017 für 13 Firmlingen der Pfarre Reinsberg ein ganz besonderer Tag. Unter dem Motto "Komm Heiliger Geist entflamme uns" feierten Sie eine Messe des Glaubens mit Familienangehörigen, Freunde, Bekannte und der Pfarrgemeinde und die Trachenmusikkapelle Reinsberg spielte für die Firmlinge auf. Den Firmspender Prälat Mag. Berthold Heigl durften die Firmlinge und deren Pate schon davor beim Patentag im Stift Seitenstetten kennenlernen und so auch erste Gespräche mit Ihm führen. Bei seiner Predigt stärkte Altabt Berthold Heigl die Wichtigkeit des Glaubens und der Gaben des Heiligen Geistes und ermutigte alle dazu, sichtbare Zeugen und Glaubende der Kirche zu sein. Die Firmlinge gestalteten die Messe, Pfarrer Pater Thomas Neernakunnel und Diakon Robert Plank feierten die Heilige Messe mit. Im Anschluss an die Firmmesse gab es eine Agape am Dorfplatz und auch die Möglichkeit zum persönlichen Gespräch und Fotos mit dem Firmspender Altabt Berthold Heigl.Ein "Danke" allen, die zum Gelingen dieses wunderbaren Festes der Firmung beigetragen haben.