Während der coranabedingten Schließung der Geschäfte wurde die Facebookseite „REGIONAL IST GENIAL“ (Ein Teilprojekt des Vereins WirtschaftsPlattForm Schwechat) geschaffen, um interessierten Kunden und Firmen die Möglichkeit zu geben in Kontakt zu treten. Daraus entstand die Idee besonders krisengebeutelte Branchen,wie Gastronomie und die Veranstaltungsszene, zu unterstützen. Der Schwechater Musikerstammtisch wurde kontaktiert. REGIONAL IST GENIAL – LIVE war geboren.

Bei freiem Eintritt wollen sich die Wirtschaftstreibenden (in enger Zusammenarbeit mit Stadtrat Anton Imre) damit bei den Kunden für Ihre Treue und den Zuspruch bedanken.

Chaos Inside und SFS



Mit diesem Doppelkonzert in der Tyrolerstubn "Zum Michl" dürfen sich unsere Musikerstammtischkollegen von ihrer etwas lauteren, härten Seite zeigen. Choas Inside gelingt ein guter MetalMix aus progressiv und symphonic Rock und Symphathy for Strawberry punkten nicht nut mit FrontFrau Marlies Zapletal, sondern natürlich auch mit ihren AkustikVersionen ihrer eigen alternativ Rock Songs.

13. August, 19:00 Uhr in der Tyroler Stubn



Bono vs Bruce, Karen B und DettiVioletti

Auch zu diesem Termin erwarten sie sehr unterschiedliche musikalische Darbietungen.

Zu den Schwechatern Thomas Kropej und Dieter Schuch gesellt sich Daniel Haider und zusammen machen sie Cover von Springsteen und U2.

Danach gibt's Frauenpower und Partystimmung mit Saxophonistin Karen B und Geigerin Bernadette Schlembach. auch gemeinsam werden die beiden performen. Man darf also gespannt sein.

14. August, 19:00 Uhr im Maximilian



JJS Supergroup



Beim Rastl in der Waschbox Nr. 6 wird es laut. Die Schwechater Formation rund um Stadtrat Simon Jahn besticht ganz in Schwechater Musikerstammtischmanier der Gründerzeit mit Rock Hadern gesungen auch von Oskar-Frontman Alex Sailer und gediegenen Bass (Joe Schnell) bzw. Gitarreklängen.

15. August , 19:00 Uhr beim Rastl