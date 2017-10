Best of Musicals am 07 10 17 in Ebergassing

09.10.2017, 22:22 Uhr

Die hervorragenden Stimmen, die künstlerische Darstellung und die Kostüme boten eine tolle Unterhaltung. Ein rundum gelungener Abend!Präsentiert wurden die Musicals vom MusicalClubHaus.Das MCH ist ein Ort der Kreativität! Ein Platz für Selbstverwirklichung! Ein Raum für leidenschaftliche Hobby-Darsteller, die das moderne Musiktheater lieben und gerne ihr Talent in professionellen Bühnenshows unter Beweis stellen wollen.

Hier soll eine Möglichkeit sein, seiner künstlerischen Seele, seinem Spaß an der Musik, seiner kreativen Ader freien Lauf zu lassen. Eine Möglichkeit, unter professioneller Anleitung, zu realisieren und erleben, was persönlich und musikalisch-gesanglich erreichbar ist.„Es lebe das Leben und die Freiheit es auskosten zu können!!!“ALSO: DU GLAUBST, DU HAST STIMMLICHES UND MUSIK. TALENT, MÖCHTEST GERNE AUF DER BÜHNE SINGEN, IN EINEM NETTEN RAHMEN MIT ANDEREN AMATEUR SÄNGERN, DIE SINGEN EINFACH ALS IHRE LEIDENSCHAFT ENTDECKT HABEN!? Unter der gesangstechnischen Führung durch den langjährig erfahrenen Stimmbandtrainer, Regisseur, Jugendmusicalausbildner, SÄNGER, AUTOR UND MENSCH THOMAS AUGUSTIN ist das bei uns umsetzbar !!!???DANN WARTE NICHT, SONDERN MELDE DICH, RUF AN, KOMM VORBEI UND PROBIER DICH AUS. Mit 10.- Euro pro Chorprobe kannst du dabei sein: jede Woche MITTWOCH um 19 Uhr - 2 - 2½ Stunden MUSICAL-Chorgesang in 2440 Gramatneusiedl, Bahnweg 17!Auszug aus der Homepage