Himberger Müllentsorger FCC knackt die 100-Millionen-Euro-Umsatzmarke

07.10.2017, 16:58 Uhr

Die FCC, zu der in Niederösterreich auch operative Tochtergesellschaften in Wiener Neustadt, Gloggnitz und Amstetten gehören, betreibt mit mehr als 600 Beschäftigten eine Müllverbrennungsanlage, zwei Deponien, jeweils drei Sortier- und automatische Splittinganlagen sowie eine mechanisch-biologische Aufbereitungsanlage, eine chemisch-physikalische Behandlungsanlage und zwei Aufbereitungsanlagen für Ersatzbrennstoffe. Die FCC-Müllverbrennungsanlage in Zistersdorf im Weinviertel verbrennt im Vollbetrieb 130.000 Tonnen Hausmüll und hausmüllähnliche Abfälle pro Jahr und erzeugt daraus elektrischen Strom zur Versorgung von 30.000 Haushalten.In Österreich sammelt und behandelt die FCC den Hausmüll von mehr als 500.000 Einwohnern sowie 600.000 Tonnen Gewebe- und Industriemüll von mehr als 15.000 Kunden. Mehr als 200 Lkw und Spezialfahrzeuge sind mit 70.000 Sammel- und Transportbehältern für das Himberger Entsorgungsunternehmen im Einsatz.