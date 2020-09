Noch bis 6. September gibt es Strandfeeling bei "Sand in Simmering". Hinter dem kostenlosen Event steht der Verein Leiwandes Simmering

SIMMERING. Cocktails, Fund und Beachfeeling inklusiver kulinarischer Reise mit Simmeringer m Betrieben gibt es beim zweiten Sand in Simmering. Am Enkplatz lädt der Sandstrand direkt vor der Kirche zum Verweilen ein.

Der 11. Bezirk bietet bis Sonntag, 6. September, noch die Möglichkeit Urlaubsluft zu schnappen. Hinter dem Event steht der Verein Leiwandes Simmering. Täglich ab 18.30 Uhr gibt es ein tolles Programm inklusive kühlen Drinks und einen echten Wiener Heurigen.

Urlaubsreise nach Simmering

Das letzte Wochenende von Sand in Simmering steht vor der Tür. Besucher sind von 15 bis 21.30 Uhr willkommen. Von Freitag, 4. September, bis Sonntag, 6. September, gibt es jeweils ab 18.30 Uhr noch ein buntes Programm. Der Freitag steht unter dem Motto "Top-Music" im Vordergrund. Am Samstag widmet man sich dann der Karibischen Nacht und am Sonntag macht Manuel Eberhardt den Abschluss.

Die Veranstaltung ist kostenlos. Besucher werden jedoch darum gebeten, sich an die Sicherheitsmaßnahmen zu halten.