Holz ist ein wunderbares, erneuerbares Naturmaterial, das unendlich vielseitig eingesetzt werden kann.

Es ist eines der ältesten Baumaterialien für Häuser, Möbel und Schiffe, das nie seine Aktualität verliert. Auch Biber und andere Tiere wissen es als Baumaterial zu verwenden. Gebrauchsgegenstände aller Art werden gerne aus Holz gebaut. Auch für wertiges Spielzeug wird das Material geschätzt. Kunsthandwerker bearbeiten es mit großem Geschick und erschaffen kleine und große Kunstwerke.

Unverzichtbar sind die Eigenschaften von Holz auch für Musikinstrumente. Was wäre ein Klavier, eine Geige oder eine Klarinette ohne dieses Material.

Wenn man Holz verbrennt, erwärmt es, zum Kochen, zum Heizen und als Erlebnis beim Lagerfeuer.

Am allerschönsten ist Holz jedoch, wenn es noch lebt und als Baum in einem intakten Ökosystem steht, als vielfältiger Lebensraum. Er produziert Sauerstoff, bindet CO2 und ist ein wunderschönes Kunstwerk in sich.

Individuelle Möbel aus schönem Holz sind Unikate

Übernachten im Holzfass im Schlaffass-Dorf