EBREICHSDORF. (Bericht und Fotos: FF Ebreichsdorf, Lenger)

Am 27. Januar 2022 befreite die FF Ebreichsdorf eine Person aus einem defektem Aufzug in einem Mehrparteienwohnhaus.

Am 29. Januar 2022 wurde die Feuerwehr zu einem Brandeinsatz gerufen:

Um 09:25 Uhr wurden wir zu einem vermutlichen Fahrzeugbrand am Parkplatz des Citycenter Ebreichsdorf alarmiert. Vor Ort konnte eine Rauchentwicklung aus dem Motorraum eines abgestellten Fahrzeuges festgestellt und bei der Kontrolle als Ursache eine glosende Motorraumdämmung erkannt werden. Nachdem die betroffenen Teile entfernt und der Bereich mittels Wärmebildkamera kontrolliert wurde, konnte die Feuerwehr das Fahrzeug an den anwesenden Lenker übergeben und einrücken.

Am 30. Januar 2022 kam es für die Ebreichsdorfer Feuerwehr zu einem Sturmeinsatz: Sturmtief Nadia traf auch den Bezirk Baden.

Baum- und Strauchteile blockierten die Fahrbahn. Er konnte rasch von den ausgerückten Feuerwehreinsatzkräften beseitigt werden.