Die Freiwillige Feuerwehr Unterwaltersdorf gedenkt Ihrem Schutzpatron - den heiligen Florian

14.05.2017, 21:36 Uhr

Am 06.05.2017 fand die traditionelle Florianifeier der Freiwilligen Feuerwehr Unterwaltersdorf statt

. Im Anschluss an die heilige Messe, bei der wir um die sichere Heimkehr von unseren Einsätzen baten, wurden im Kreise der Bevölkerung Neuaufnahmen und Beförderungen ausgesprochen.Dieses Jahr konnte Kommandant Hauptbrandinspektor Wolfgang Graf sieben Jugendfeuerwehrleute in unsere Gemeinschaft aufnehmen. Ein Jugendfeuerwehrmann wurde in den aktiven Stand übernommen.Da unsere Feuerwehr glücklicherweise seit Jahren viele Mitglieder hat, wurde nunmehr ein neuer Höchststand erreicht, der es erfordert, zu einem dritten Zug – und damit zwei weitere Gruppen - aufzustocken.Nicht nur aus diesem Grund wurden im Rahmen des Festaktes zahlreiche Beförderungen ausgesprochen und mit Gerhard RIEGLER ein erfahrener dritter Zugskommandant ernannt. Gleichzeitig konnten 17 weitere Mitglieder aufgrund ihrer langjährigen Angehörigkeit oder ihren neuen Funktionen befördert werden.