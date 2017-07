Literatur, Musik und Humor in Hernstein

26.07.2017, 17:25 Uhr

Die Triestingtaler Mordsfrauen meucheln unter der musikalischen Begleitung des Herrn Vito

Wenn ein Leseabend mit "Schauts do liegt a Leich im Rinnsal" beginnt, dann kann es einem schon ein bisschen mulmig werden.Doch so Schlimm war`s dann doch nicht, entwickelte sich der Leseabend, in der Mostschenke Steiner in Hernstein, von Veronika A. Grager und Jennifer B. Wind unter der musikalischen Begleitung vom Herrn Vito zu einer "Mordsgaudi"

Die beiden Mordsfrauen unterhielten das Publikum mit Auszügen ihrer neuen Bücher, jedoch auch mit sehr viel humorvollen Dialogen zu aktuellen politischen und gesellschaftlichen Themen. Dazwischen sorgte der "Herr Vito" mit passender, musikalischer Untermalung. Dabei fehlte auch sein "Al Gazzetino", eine Trattoria in Venedig, nicht. Diese Lied entwickelt sich zu einem -mörderischen- Ohrwurm, den ich bis zum Einschlafen nicht mehr weg bekam.Alles in allem ein sehr gelungener, unterhaltsamer Abend, der dem Motto Mordsgeschichten, Mordsspannung, Mordsgaudi mehr als gerecht wurde.