Die Ehrenbürgerschaft ist die höchste Auszeichnung, die die Stadtgemeinde Bleiburg verleihen kann. Mit einstimmigem Gemeinderatsbeschluss wurde Künstler Gottfried Helnwein jetzt zum Ehrenbürger ernannt.

BLEIBURG. Eine Ehrenbürgerschaft kann an Personen verliehen werden, die sich in ganz besonderem Maße um die Stadt Bleiburg verdient gemacht haben. Der Gemeinderat der Stadtgemeinde würdigt mit der Ernennung Gottfried Helnweins zum Ehrenbürger dessen Verdienste um die Kulturstadt Bleiburg/Pliberk.

Besondere Ausstellung

Auf Anregung und Vermittlung des 2019 verstorbenen Choreographen und Ehrenbürgers der Stadtgemeinde Bleiburg Hans Kresnik - ein langjähriger künstlerischer Wegbegleiter und Freund von Gottfried Helnwein - konnte im Jahr 2017 im Werner Berg Museum eine umfassende Ausstellung mit Werken von Gottfried Helnwein zum Thema „Kind“ gezeigt werden. "Der repräsentative Querschnitt – ermöglicht nur durch die großzügige Unterstützung des Künstlers und zahlreicher privater Leihgeber – reichte von frühen, die Öffentlichkeit schockierenden Aquarellen und Aktionen bis zu den großformatig, eindringlichen Bildern der letzten Jahre", heißt es unter anderem in der Begründung zum Beschluss des Gemeinderates. Die Ausstellung im Museum wurde durch eine raumgreifende Installation Gottfried Helnweins am Bleiburger Hauptplatz ergänzt und erweitert – elf Hausfassaden wurden zu vom Künstler gestalteten großflächigen Bildträgern.

Impulsgeber

Aufbauend auf diese Initiative von Gottfried Helnwein erweitern seit damals alljährlich großflächige Fassadengestaltungen die jeweilige Ausstellung in die Innenstadt – dies stellt mittlerweile ein Alleinstellungsmerkmal der Kulturstadt Bleiburg/Pliberk dar.

"Die Präsenz Helnweins in Bleiburg und im Besonderen seine besondere Empathie, welche in seinen vielen Kontakten und gemeinsamen Aktionen mit Kindergartenkindern, Schülerinnen und Schülern zum Ausdruck kam, führte in der Bevölkerung zu einer enormen positiven Resonanz und nachhaltigen Wirkung", so weiter in der Begründung. "Die Helnwein-Ausstellung im Jahr 2017 stellte auch den Impuls für die 2020 im Museum gezeigte Deix-Ausstellung dar, in der die großartigen Arbeiten von Manfred Deix - lebenslanger kongenialer Freund von Gottfried Helnwein - dem Werk von Werner Berg gegenübergestellt werden konnten.

Bühnenbild

2021 wurde das Stück „jemand/nekdo“ - ein Stück über Johann Kresnik - in Bleiburg uraufgeführt. Das Bühnenbild basierte auf Ideen und Impulsen von Gottfried Helnwein.

"In vielen Statements und Interviews hat Helnwein seiner großen Wertschätzung für die Kulturstadt Bleiburg/Pliberk und seiner Begeisterung für die gelebte Zweisprachigkeit in Südkärnten Ausdruck verliehen und hat somit wesentlich zum noch größeren Bekanntheitsgrad des Werner Berg Museums und der Kulturstadt Bleiburg/Pliberk, bis weit über die Grenzen Österreichs hinaus, beigetragen.

Die Verleihung der Ehrenbürgerschaft an Gottfried Helnwein erfolgt daher in Hochachtung für sein herausragendes künstlerisches Wirken und seiner Verdienste um die Kulturstadt Bleiburg/Pliberk", folgt in dem Beschluss.

33 Ehrenbürger

Seit 1872 hat die Stadtgemeinde Bleiburg an insgesamt 33 Personen die Ehrenbürgerschaft verliehen - hier die Ehrenbürger seit 1969:

1969 Prof. Dr. Werner Berg

1997 Kiki Kogelnik

1997 Prof. Milka Hartmann

2007 Dr. Harald Scheicher

2007 Othmar Mory

2007 ÖR Friedrich Kumer

2018 Mag. Ivan Olip

2019 Hans Kresnik

2019 Univ. Prof. Mag. Karlheinz Miklin

2021 Gottfried Helnwein