BEZIRK VÖLKERMARKT. Ein Angebot für Gäste, die ihren Urlaub "autofrei" verbringen, eine Ergänzung zum öffentlichen Verkehr und eine Möglichkeit für Einheimische, um Ausflugsziele und Naturschauplätze der Region zu erkunden: Am 1. Juli hat das "Südmobil" Fahrt aufgenommen.

Gemeinschaftsprojekt

Mit dem neuen Mobilitätskonzept möchten die Projektpartner Südkärnten besser vernetzen. Das Südmobil ist ein Gemeinschaftsprojekt der Tourismusregion Klopeiner See – Südkärnten (Geschäftsführer Robert Karlhofer) mit den drei Tourismusverbänden St. Kanzian am Klopeiner See (Vorsitzender Andreas Kristan), Geopark Karawanken (Obfrau Nicole Trampusch) und Eisenkappel-Vellach (Finanzreferent Vizebürgermeister Jürgen Lamprecht) und wird durch die Touristische Mobilitätszentrale Kärnten, den Verein Regionalentwicklung Südkärnten, KLAR! Südkärnten und KEM Südkärnten (Peter Plaimer, Leader- und Regionalmanagement) unterstützt. „Im ersten Schritt haben wir über 70 Haltepunkte initiiert. Der bestehende öffentliche Verkehr wird durch das intelligente Dispositionssystem perfekt ergänzt", erklärt Robert Karlhofer. "Ziel des Projektes ist es, sowohl die Mobilität und Erreichbarkeit in der Region als auch den überregionalen Anschluss an das öffentliche Verkehrsnetz zu gewährleisten.“ Das Südmobil steuert von Montag bis Sonntag auch Almhütten und Start- und Endpunkte von wichtigen Wander- und Radtouren an, Fahrräder können ebenfalls mitgenommen werden.

Flexibel auf Knopfdruck

„Mit dem Südmobil kann jeder die Region Klopeiner See – Südkärnten flexibel, unabhängig und kostengünstig erleben. Um neben der Geldbörse auch die Umwelt zu schonen, werden die Fahrten nach Möglichkeit zu Sammelfahrten gebündelt“, so Karlhofer weiter. Es besteht eine Kooperation mit dem Mobilitätsdienstleister ISTmobil und vor Ort führen ausschließlich regionale Verkehrsunternehmen die Fahrten durch. Bis 6. November ist heuer das Südmobil erstmals unterwegs. Karlhofer nennt dies die "Pilotphase, in der Erfahrungswerte gesammelt werden". Für 2023 (geplanter Südmobil-Start im April) und darüber hinaus gibt es bereits weitere Pläne, die auch die Inbetriebnahme der Koralmbahn miteinbeziehen.

Fortbewegung ohne Auto

Tourismus- und Mobilitätslandesrat Sebastian Schuschnig hebt hervor: „Von dem neuen Mobilitätskonzept profitiert nicht nur die Tourismusregion, sondern auch die Einheimischen. Die Einführung des Südmobils ist für die gesamte Region Klopeiner See – Südkärnten ein wichtiger Schritt, denn vor allem im Urlaub wird ein modernes und flexibles Mobilitätsangebot immer wichtiger. Speziell die Fortbewegung ohne das eigene Auto während des Aufenthaltes liegt im Trend.“

Gebucht werden können Südmobil-Fahrten flexibel – mindestens 60 Minuten vor Abfahrt – via App, online unter www.südmobil.at oder telefonisch unter +43 123 500 44 434. Fahrtzeiten: Sonntag bis Donnerstag von 8 bis 22 Uhr sowie Freitag, Samstag und vor Feiertagen von 8 bis 24 Uhr.