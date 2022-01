WAIDHOFEN. Die BEZIRKSBLÄTTER haben die Kandidaten zum "Word-Rap" gebeten, bei dem sie Sätze vervollständigen mussten.

In meiner Freizeit...

Werner Krammer (ÖVP): "…würde ich gerne wieder mehr Klavier spielen." Armin Bahr (SPÖ): "...bin ich gern in Waidhofen unterwegs. Sei´s am Sportplatz als Fan oder Tormanntrainer, mit dem Rad oder im Gasthaus." Karl Heinz-Knoll (UWG): "...treffe ich mich gerne mit Freunden und heimwerke im Haus und Garten und verbringe Zeit mit der Familie." Wolfgang Durst (MFG): "...versuche ich viel Zeit mit meiner Familie zu verbringen und Sport sollte auch Platz finden." Martin Dowalil (FUFU): "...gehe ich so oft es geht auf die Obere Buchenbergkapelle um den Kopf frei zu bekommen." Matthias Plankenbichler (Grüne): "...bin ich gerne in der Natur." Josef Gschwandegger (FPÖ): "...gehe ich gern laufen oder Radfahren draußen in unserer Natur."

Mein Lieblingslied ist...

Krammer: "...Somewhere only we know von Keane." Bahr: "...Up the Union, Street Dogs." Knoll: "...kein bestimmtes: Von Volksmusik, Schlager bis Rock, und in der Faschingszeit besonders die Karnevalslieder aus Köln, dort war ich beruflich." Durst: "...von der Stimmung abhängig." Dowalil: "...Alle Menschen san ma zwider, Kurt Sowinetz." Plankenbichler: "...Red Flag, Billy Talent." Gschwandegger: "Super Trouper, Abba."

Meine Superkraft wäre...

Krammer: "Ich hätte gerne magische Künste wie Dr. Strange." Bahr: "Könnte ich eine Superheldeneigenschaft haben, dann würde ich mich gerne teleportieren können. Ansonsten bin ich ganz froh, kein Superheld zu sein und auch keiner sein zu wollen." Knoll: "Könnte ich eine Superheldeneigenschaft haben, dann würde ich gerne in der Zeit reisen." Durst: "Könnte ich eine Superheldeneigenschaft haben, dann würde ich gerne die Stimme von Batman haben (Christian Bale)." Dowalil: "Ich bin Batman, meine Überlegenheit basiert auf Intelligenz, Willenskraft und hartem Training und nicht auf Superkräften." Plankenbichler: "Ich würde gerne fliegen können." Gschwandegger: "Ich würde bedürftigen Menschen sehr gerne eine unversiegbare Geldquelle bereitstellen."

Gelesenes

Krammer: "Das letzte Buch, das ich gelesen habe, war Richard David Precht „Von der Pflicht"."

Bahr: "Das letzte Buch, das ich gelesen habe, war "1871 - Der Mythos von der deutschen Einheit"."

Knoll: "Das letzte Buch, das ich gelesen habe, war "Der vagabundierende Kulturwissenschaftler" von Roland Girtler.

Durst: "Das letzte Buch, das ich gelesen habe, war "Kurz - Ein Regime" von Peter Pilz."

Dowalil: "Das letzte Buch, das ich gelesen habe, war Neue Vahr Süd von Sven Regener."

Plankenbichler: "Das letzte Buch, das ich gelesen habe, war "Rita Falk- Winterkartoffelknödel"."

Gschwandegger: "Das letzte Buch, das ich gelesen habe, war "Mein Kampf"."