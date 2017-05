Hohenlehner holen den 4. Platz bei der Staatsmeisterschaft

11.05.2017, 11:52 Uhr

HOLLENSTEIN. Das Hohenlehner Wettkampfteam ging Anfang April auch bei der 12. Alpe-Adria-Waldolympiade in Kroatien (Slavonski Brod) an den Start und erreichte beachtliche Platzierungen.Unter 26 Teams aus 8 Nationen gelang den Hohenlehnern mit Ruben Fink (Loich), Johannes Kahrer (Ramsau), Lukas Mühlbacher (Loich) und Lukas Rauchenberger (Türnitz) der 6. Gesamtrang.Lukas Rauchenberger qualifizierte sich mit einem 6. Platz beim Fallkerb und dem 7. Rang beim Präzisionsschnitt für das Entastungsfinale der besten 12. Am Ende erreichte er den hervorragenden 8. Gesamtrang.Die Schüler wurden von Forstwart Alexander Danner optimal vorbereitet. Die Forstlehrer Dipl.-Ing. Harald Gilge und Dipl.-Ing. Ewald Gill waren als Schiedsrichter und im Auswertungsteam tätig.Direktor Leo Klaffner und alle Hohenlehner gratulieren dem erfolgreichen Forstwettkampfteam!