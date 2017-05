Ybbstaler sagen "Danke, Mama"

09.05.2017, 15:01 Uhr

Der Muttertag steht vor der Tür und die Ybbstaler verraten, was ihre Mama so besonders macht.

"Sie kocht Lieblingsessen"

WAIDHOFEN/YBBSTAL. Unsere Mutter ist unsere erste wichtige Bezugsperson im Leben. Kaum jemand, der uns so prägt wie sie. Zum bevorstehenden Muttertag verraten die Ybbstaler, was ihre Mama so besonders macht."Meine Mama ist die Beste, weil sie immer hinter mir steht und jederzeit ein offenes Ohr für mich und meine Kids hat. Ich liebe sie einfach und würde auch keine andere haben wollen! Bin einfach nur dankbar für alles, was sie macht mit uns und den Kids", erzählt Sabrina Aiginger aus Sonntagberg. "Danke, Mama", fügt sie hinzu. Unterstützerin und Motivatorin ist die Mutter von Sarah Nitsche. "Warum meine Mama die Beste ist? Tja, diese Frage lässt sich leicht beantworten: Sie ist immer für mich und meine Geschwister da. Sie stellt unser Wohl über ihres und sie hat immer ein offenes Ohr für uns. Sie motiviert, unterstützt und hört uns immer zu. Sie ist die Beste und ihre Liebe ist bedingungslos. Ich hab dich lieb, Hermine Nitsche", so Sarah Nitsche. Für Bianca Grossteiner aus Allhartsberg ist die Mama wie eine gute Freundin. "Und sie kocht mir meine Lieblingsgerichte, die mir nicht gelingen", lacht die Ybbstalerin.

"Sie bringt mich zum Lachen"

"Meine Mama tut einfach alles für mich. Und sie bringt mich immer wieder zum Lachen", verrät Waidhofnerin Susanne Bauer über ihre Mama Ulrike Bauer. Für Waidhofner Matthias Pialek ist die Mama "der wichtigste Mensch in meinem Leben". Für Kathrin Lef ist die Mama die Beste, weil sie und ihre zwei Schwestern eine tolle Kindheit hatten. "Sie hat immer alles gemeistert, wir hatten immer sauberes Gewand, leckeres Essen, viel Liebe und sehr viele Ausflüge, an die ich mich gut erinnern kann", erzählt sie.Im Schloss Rothschild in Waidhofen können sich Mütter bereits am Samstag, 13. Mai, ab 10 Uhr beim Muttertagsbrunch eine kleine Auszeit gönnen. Ebenfalls gibt es am Samstag ein Muttertags-Shopping im City Center Amstetten. Am Sonntag, 14. Mai, findet im Hotel Exel in Amstetten ein Muttertagsbrunch statt. Muttertagsmessen finden etwa in Sindelburg (9:30 Uhr) und Aschbach (10 Uhr) statt. Um 16 Uhr findet ein Muttertagskonzert im Stift Seitenstetten statt.