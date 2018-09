OÖ Tafel feiert 10-Jahre-Jubiläum

11.09.2018, 12:16 Uhr



WELS. Unter dem Motto „Wir bringen alle an einen Tisch“ lädt die Sozialeinrichtung "Oberösterreichische Tafel" mit Sitz in Wels am 15. und 16. September zur 10-Jahre-Jubiläumsfeier: Am Samstag öffnet die Hilfseinrichtung in der Neustadt (Flotzingerplatz 6) von 10.00 bis 17.00 Uhr ihre Türen. Um 17.00 Uhr startet der Festakt mit Obmann Erwin Hehenberger. Dazu werden Bürgermeister Andreas Rabl, der Landtagsabgeordnete Peter Csar und Landesrätin Birgit Gerstorfer ebenso wie Caritasdirektor Franz Kehrer und Alexandra Gruber, die Obfrau des österreichischen Tafelverbandes, erwartet. Ab 20.00 Uhr klingt der erste Feiertag bei Speis und Trank sowie Austropop aus. Am Sonntag findet von 10.00 bis 15.00 Uhr ein Frühschoppen mit Kinderprogramm und Musik von „beda mit palme“ und dem Ensemble „Wösblech“ statt.