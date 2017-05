"Bewegende Erfindungen": Auf Leonardo da Vincis Spuren

09.05.2017, 14:47 Uhr

Studenten der FH Bielefeld rekonstruierten da Vincis Erfindungen.

WELS. Bereits seit zehn Jahren widmet sich Horst Langer wohl einem der bekanntesten Tüftler in der Geschichte: Leonardo da Vinci. Im Studiengang Produktentwicklung an der FH Bielefeld ließ Langer seinen Studenten Rekonstruktionen von da Vincis technischen Ideenskizzen anfertigen. Die Herausforderungen: Dabei handelte es sich oft nur um einfache Bleistiftzeichnungen ohne genaue Angaben zur Funktion oder Dimensionierung. Dennoch beläuft sich die Sammlung mittlerweile auf 110 Modelle, die seit 2007 im Rahmen einer Ausstellung durch die Welt ziehen. "Die da Vinci-Ausstellung in Mailand ist hochkomplex, nichts darf berührt werden. Um Leonardos Erfindungen zu begreifen, müssen sie funktionieren. Das heißt aber auch, dass sie betätigt werden können. Bei uns kann man Leonardo hautnah erleben", ist Kurator Langer stolz. "Da Vinci war ein Freigeist vor dem Herren und gilt als Schlüsselfigur, um Menschen für Natur und Technik zu begeistern", meint Welios-Hausherr Michael Holl. Genau das soll mit der elften Sonderausstellung im Welios, die den Namen "Leonardo da Vinci – Bewegende Erfindungen" trägt, geschehen. 23 Modelle der FH Bielefeld wurden angemietet und sollen unter anderem auch in speziellen Workshops das Verständnis für einfache Fallschirme oder Kugellager fördern. Die Ausstellung ist bis Ende Oktober geöffnet.Für 15- bis 19-Jährige wird vom Welios zudem der Wettbewerb "Meister der Maschine" organisiert. Der Bewerb soll die Kreativität der Jugendlichen fördern, indem frei nach da Vincis Geist Maschinen entworfen werden.