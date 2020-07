Das alljährliches Grillfest der Senioren im Eventstadel der Fam. Steinberger in Schoderleh am 23. Juli war wieder ein kulinarisches Erlebnis. Die coronabedingten Vorsichtsmaßnahmen wurden eingehalten. Am großen Platz im Freien verwöhnten die Köche mit Grillspezialitäten, Beilagen und Salaten vom Feinsten. Selbstgebackene Mehlspeisen und Kaffee servierten die Damen vom Verein. In Zeiten wie diesen war es besonders schön, sich wieder treffen zu können, gemütlich plaudern und Obfrau Elfi freute sich, wieder so viele Mitglieder begrüßen zu können. Ein schöner Sommertag auf dieser Anhöhe im Wienerwald, wo man die Schönheit und den Liebreiz unserer Heimat einmal mehr bewundern und genießen konnte. Die Senioren bringen immer gute Laune und Lebenslust mit und die Gemeinschaft verleiht immer wieder Kraft und Zuversicht. Denn: Nicht die Jahre in unserem Leben zählen, sondern das Leben in unseren Jahren zählt!