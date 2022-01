SAUSSCHÄDELESSEN IN DER SCHULZ HÜTT`N

Altlengbach// Am Neujahrstag 2022, gab es unter Einhaltung der Corona 19 Vorschriften, ein Sauschädelessen in der Schulz Hütt`n. Wem dies jemand zu deftig war, gab auch andere Speisen und Schmankerl, mit kühlen Bier, Wein und Sekt konnte man nochmals auf das neue Jahr 2022 anstoßen. Die Veranstaltung war aus Nah und Fern gut besucht. Die sogenannte „ Schulz Hütt`n „ ist eine gastronomische Einzigartigkeit in der Umgebung. Sie befindet sich auf einen Berg in Altlengbach, wo man einen traumhaften Blick über die gesamte Region und Umgebung hat. Die Bezirksblätter besuchten auch die Schulz Hütt´n und fragten die Gäste, wie haben sie Silvester verbracht, mit den Covid Einschränkungen? Die meisten waren zu Hause, mit Familie und Freunde und feierten im kleinen Kreis.

Hannes Schulz

Freut sich das die Gäste im Neuen Jahr wieder so zahlreich gekommen Sind