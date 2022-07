Sportfest und Beach – Party zu Ferienbeginn am Sportplatz BRAND LAABEN

Brand- Laaben// Die Obfrau des SKV Christine Pokorny und ihr Team haben am Samstag den 2. Juli 2022, Kinder und ihre Eltern zu einen Sportfest und Beach Party zu Ferienbeginn auf den Sportplatz eingeladen. Beginn war um 13: 00 Uhr auf den Sportplatz. Es gab nicht nur eine Beachparty am Sportplatz sondern auch Jux-Turniere und andere sportliche Angebote wie Tennis und Beachvolleyball. Ab 17:00 Uhr, gab es noch weitere sportliche Turniere. Zum Abschluss fand die große Beachparty statt, daher waren die Bezirksblätter vor Ort, unter den Gästen wurden Vizebgm Gerhard Leidinger, die Bgm a. D. Helmut Lintner, Leopold Daxböck und einige Gemeinderäte gesichtet. Für Speis und Trank war bestens gesorgt.