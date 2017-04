ROMAN GREGORY singt DEAN MARTIN Wienerisch

Diesen grandiosen Mix aus Kabarett, Dean Martin Songs und Wienerlied gibt es am 12.Mai in der Alten Mühle Maria Anzbach

Er ist einer der wohl vielseitigsten Künstler Österreichs und jemand, dessen Leben so einige Parallelen zu dem des Rat Pack Members aufweisen kann.Als Ex- Boxer, Fußballclubpräsident, TVStar und Sänger der Kultband "Alkbottle" weiß Roman Gregory sowohl von harten Bandagen, als auch von den feuchtfröhlichen Seiten des Lebens zu berichten.

Dies tut er mit seinem einzigartigen Kabarett/Wienerlied Programm WIEN MARTIN, wofür er alle großen Dino-Hits, wie „That's Amore“ („Es gibt Zores“), „King of the Road“ („Whiskyverbot“) oder „Detroit City“ („Espresso Gitti“) im Wiener Dialekt neu getextet und zu einer unvergleichlich unterhaltsamen Show verarbeitet hat, die bereits über 50.000 Menschen begeistert hat. Musikalisch wird dabei auf lässiges Wiener Lied- Ambiente gesetzt, mit Horst Mayr am Akkordeon, akustischer Gitarre am Edi Mayr und Hans Nemetz am Schlagzeug.Authentisch, pointenreich und charmant macht sich als “alkosexueller Ententrainer mit D-Lizenz“ die weltberühmten Hits zu Eigen und reißt das Publikum – vom Heurigen bis zum Stadtfest, von der Hotelbar bis zum Dorfgasthaus - zu wahren Lach- und Begeisterungsstürmen hin.So würde Dean Martin klingen, wäre er in Wien Meidling geboren. Roman Gregory ist Wien Martin!Karten gibt es bei oeticket.comRoman Gregory: Gesang, MundharmonikaEdi Mayr: GitarreHorst Mayr: QuetschnHans Nemetz: ZeuglAlte Mühle Maria Anzbach, Schmiedgasse 28, 3034 Maria Anzbach