Herbstlicher Tagesausflug ins Kamptal

21.09.2018, 17:48 Uhr

Die Reise führte uns zuallererst auf die um 1150 hoch auf einem Felsen über dem Fluß erbaute Rosenburg, die ab dem 16. Jahrhundert sukzessive zu einem Renaissanceschloß umgestaltet wurde. Wir erlebten einen interessanten Ausflug in die Geschichte dieser fast 900 Jahre alten Burganlage.

Beim Besuch der anschliessenden Greifvogelvorführung schwebten Habichte und Adler tief über unsere Köpfe hinweg, um die geworfenen Köder der historisch gekleideten FalknerInnen kunstvoll aufzunehmen. Ob des exzellent beherrschten Tiefflugs der Vögel verspürten dem Vernehmen nach einige Besucher bereits Angst, in die Lüfte entführt zu werden.Von den vielen Eindrücken hungrig geworden, nahmen wir bei der allseits bekannten "Graselwirtin" in Mörtersdorf unser Mittagessen ein.Der namensgebende Räuberhauptmann Grasel, ein junger Mann, der zur damaligen Zeit rund 60 Spiessgesellen um sich geschart hatte, die von Raub, Betrug und Hehlerei lebten, wurde eben in diesem Mörtersdorf (im angrenzenden ehemaligen Wirtshaus der heutigen Graselwirtin) gefangen genommen und nach einem Prozess in Wien 1815 im Alter von nur 28 Jahren gehängt.Sollte jemand besonders hungrig sein, ist er dort bestens aufgehoben. Qualität und Quantität stehen in einem top Leistungsverhältnis. Kurz gesagt: Empfehlenswert!Der Nachmittag war für den Besuch der "Kittenberger Erlebnisgärten" in Schiltern reserviert. Auf mittlerweile fast 60.000 m² erwarteten uns 40 verschieden Themengärten. Diese Erlebniswelt besuchen nicht nur Individualgäste, sondern sie ist auch ideal für Gruppen. Ein wahrhaftes Paradies mit einem unendlichen Blütenpracht - Gartengenuss mit allen Sinnen.Den Abschluss unseres schönen Tages bildete der Besuch des Heurigen der Familie Ortmann in Ambach/Wölbling.Die charmante, umtriebige Bürgermeisterin der Gemeinde, Frau Karin Gorenzel, machte ihre Aufwartung, um mit uns u.a. auch über ihre Gemeinde zu plaudern.Vielen Dank für die dargebotene Gastfreundschaft in der schönen Mostvierteler Gemeinde Oberwölbling.Ein schöner Abschluß für einen wunderbaren Tag im Kreis von lieben Freunden des Pensionistenverbandes.Erwin Willinger | Pensionistenverband Altlengbach | www.pensionisten.altlengbach.info